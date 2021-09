Sie hat es wieder getan: Nadia Thiele hat einen weiteren Teil ihrer Lufthansa-Beteiligung abgestoßen. Wie nun über die Ticker lief, hatte sich die Familiengesellschaft KB Holding, in welcher die Lufthansa-Aktien der Familie Thiele verwaltet werden, erneut von einem stattlichen Block getrennt. So ist die Beteiligung von Nadia Thiele von 4,52 auf 2,99 Prozent gesunken. Nach dem Tod ihres Vaters Heinz Hermann Thiele im Februar hatte sie zunächst noch 10,04 Prozent an der Kranich-Airline gehalten. Drei ...

