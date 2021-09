Für 2021 gehen sie nun von einem stärkeren BIP-Wachstum von 4,0 Prozent statt 3,2 Prozent aus, für 2022 von einem geringeren von 5,1 Prozent statt zuletzt 5,5 Prozent. Die Konjunkturstimmung insgesamt hat sich nach einem Allzeithoch im Juli leicht eingebremst. "Mit Ende des Sommers hat die Konjunktur in Österreich etwas an Schwung eingebüßt", sagte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer am Mittwoch ...

