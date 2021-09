Potsdam (ots) -Am Ende des Sommers endlich wieder feiern! BB RADIO setzt mit einem Gratis-Open-Air-Konzert im Kulturpark Strausberg am Samstag, 18. September 2021, ab 18:00 Uhr (Einlass 16 Uhr) das Highlight des Jahres in Brandenburg - das BB RADIO Sommertourfinale: Für 2.500 Hörer eine gigantische Party: Tickets dafür gibt's nirgendwo zu kaufen, nur zu gewinnen.Live on Stage auf dem Kulturpark-Gelände präsentiert BB RADIO- Superstar Adel Tawil,- den internationalen Star Milow sowie- das Berliner Mega-DJ Duo YouNotUs.Das Morgenshow-Team "Nick Sawatzki & Co." mit Nick, Marlitt und Maiki sowie weitere Moderatoren von BB RADIO werden vor Ort für beste Stimmung sorgen. Sawatzki ist total happy über seinen ersten Open-Air-Auftritt für BB RADIO: "Cool, in diesen Zeiten so eine geile Mega-Party an den Start zu bringen. Ich freu' mich riesig auf meinen ,Einstand' - gemeinsam mit Marlitt und Maiki!"BB RADIO-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott: "Großartiger könnte der Abschluss dieses Sommers nicht werden. Für unsere Hörer haben wir, zusammen mit unseren Partnern AKTUELL BAU, Sparkasse Märkisch-Oderland und E Center Friedebold, etwas Besonderes auf die Beine gestellt. Mein großer Dank gilt Bürgermeisterin Elke Stadeler und ihrem Verwaltungsteam. In diesen herausfordernden Zeiten haben sie und die Mitarbeiter des Ordnungsamtes uns unkompliziert unterstützt, für jede einzuhaltende Vorschrift oder ,Hürde' gemeinsam mit uns Lösungen gefunden. Jetzt heißt es: Einfach wieder feiern! Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend - natürlich mit aller gebotenen Vorsicht."Pressekontakt:BB RADIO Kerstin Stooff Presse- /ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0331 / 74 40-371 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@bbradio.deFunk: 0171 / 865 22 51Original-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15351/5020879