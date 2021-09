LPKF LASER

Von 15 € vor einem Jahr ging es bis 33,50 € und nun auf 19/20 €. Rd. 490 Mill. € Marktwert liegen auf der Waage für einen Ziel-umsatz von 194,5 Mill. € im kommenden Jahr nach 144 Mill. € in diesem Jahr. Der Gewinn je Aktie wird sich von 0,22 € auf 1,17 € im nächsten Jahr verbessern. So die Prognose des Unternehmens selbst. Das KGV liegt dann bei 18. Die technische Grundlage ist bekannt: LPKF ist Spezialist in der Laser-Technologie.



