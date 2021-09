FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Post sind am Mittwoch als bester Wert im Dax wieder über die Marke von 60 Euro geklettert. Sie kosteten am frühen Nachmittag 60,39 Euro und somit 1,6 Prozent mehr als am Vortag. Ihr Rekordhoch von 61,38 Euro datiert von Ende August.

Analysten sehen noch mehr Kurspotenzial für die Papiere des Logistikers. Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler etwa hob nun sein Kursziel von 73 auf 74 Euro an. Ein weiter zunehmender Internethandel im Juli trotz gelockerter Corona-Beschränkungen unterstreiche den strukturellen Charakter des Trends, schrieb er in der am Mittwoch vorliegenden Studie. Deutsche-Bank-Analyst Andy Chu ist mit einem Kursziel von 77 Euro für die Post-Aktien sogar noch etwas optimistischer./ajx/jha/