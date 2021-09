DGAP-News: Verallia Deutschland AG / Schlagwort(e): Personalie

Die Positionen des Vorstandsvorsitzenden (CEO) und Vorstands Technik (CTO) werden neu besetzt BAD WURZACH, 15. September 2021 - Der Aufsichtsrat der Verallia Deutschland AG hat in seiner heutigen Sitzung folgende personelle Veränderungen beschlossen: Der Vorstandsvorsitzende Hugues Denissel scheidet mit Ablauf seines aktuellen Vertrages Ende November 2021 aus dem Vorstand aus. Vor Beendigung seiner Tätigkeit wird er seinem Nachfolger für die Übergabe seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Denissel für seine erfolgreiche Arbeit und sein großes Engagement für das Unternehmen in den letzten 5 Jahren und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Zum 01. Oktober 2021 wird Dr. Dirk Bissel in den Vorstand der Verallia Deutschland AG eintreten und mit Wirkung zum 01. November 2021 die Nachfolge von Hugues Denissel als Vorsitzender des Vorstands antreten. Dr. Dirk Bissel hat sein Maschinenbaustudium an der Technischen Universität Dortmund absolviert. Nach seinem Abschluss blieb der promovierte Ingenieur zunächst in der Wissenschaft und war unter anderem für das Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik tätig. Seit 2009 war Dr. Dirk Bissel in verschiedenen Leitungsfunktionen und Führungspositionen innerhalb der Vallourec Gruppe tätig - zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsführung der Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf, und innerhalb der Vallourec Gruppe als Vice President für den Vertrieb der Produktgruppen für Europa und Afrika. Ebenfalls zum 01. Oktober 2021 wird Herr Gabriel Gilis zum neuen Mitglied des Vorstands ernannt, um die Funktion des Technikvorstands zu übernehmen. Er ist seit einem Jahr als Industrial Director Deutschland für die vier deutschen Werke des Unternehmens verantwortlich. Gabriel Gilis folgt damit auf Herrn Roland Unfried, der das Unternehmen Ende Oktober auf eigenen Wunsch nach über 16 Jahren Unternehmenszugehörigkeit verlassen wird. Der Aufsichtsrat dankt ihm für seine außerordentlichen Leistungen und sein Engagement während seiner langjährigen Tätigkeit für das Unternehmen und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Über Verallia - Bei Verallia ist unser Purpose (Unternehmenszweck) Glas neu zu denken - für eine nachhaltige Zukunft. Wir möchten neu definieren, wie Glas produziert, wiederverwendet und recycelt wird, um es zum nachhaltigsten Verpackungsmaterial der Welt zu machen. Wir arbeiten für eine gemeinsame Sache mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Partners entlang der Wertschöpfungskette, um neue gesunde und nachhaltige Lösungen für alle zu entwickeln.

Mit rund 10.000 Beschäftigten und 32 Glasproduktionsstätten in elf Ländern sind wir der führende europäische und der weltweit drittgrößte Hersteller von Glasbehältern für Lebensmittel und Getränke, der innovative, maßgeschneiderte und umweltfreundliche Lösungen für mehr als 10.000 Kunden rund um die Welt bietet.

Verallia hat 2020 mehr als 16 Milliarden Flaschen und Gläser produziert und einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erzielt. Verallia ist im Segment A des Euronext an der Paris Börse gelistet (Ticker: VRLA - ISIN: FR0013447729) und gehört den SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable Indizes an.

Pressekontakt Verallia Deutschland AG | Cornelia BANZHAF - cornelia.banzhaf@verallia.com

Tel. +49 7564 18 255

Oberlandstraße - 88410 Bad Wurzach

