Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat eine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen (AVV Klima) verabschiedet. Das gab das Wirtschaftsministerium bekannt. Sie gilt den Angaben zufolge für Beschaffungen des Bundes und soll am 1. Januar 2022 in Kraft treten. "Der Bund geht mit gutem Vorbild voran und kauft künftig klimafreundlich ein", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einer Mitteilung. "Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für mehr Klimaschutz und zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen."

Künftig gilt demnach eine Negativliste. Der Einkauf von Einweggeschirr und Getränken in Einwegverpackungen sei Bundesstellen damit künftig untersagt. "Die öffentliche Hand kann über ihre Beschaffungen wesentlich dazu beitragen, innovative und klimafreundlichen Produkte und Technologien voranzutreiben", betonte Altmaier. So schätze beispielsweise die OECD das jährliche Beschaffungsvolumen des Bundes auf bis zu 100 Milliarden Euro.

Seit 2008 galt den Angaben zufolge bereits die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffizienter Leistungen. Diese werde mit der AVV Klima erweitert um Vorgaben aus dem Bundesklimaschutzgesetz. Künftig ist demnach im Beschaffungsprozess neben Erwägungen zur Energieeffizienz soweit möglich auch eine Prognose der verursachten Treibhausgasemissionen während des gesamten Lebenszyklus einzubeziehen. Außerdem gelte die Negativliste für Dinge, die nicht mehr beschafft werden dürfen - etwa Heizpilze, Getränke in Einwegverpackungen und Einweggeschirr in Kantinen und bei Großveranstaltungen.

September 15, 2021 06:39 ET (10:39 GMT)

