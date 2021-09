Die Aktie der Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) macht bereits seit einiger Zeit nicht wirklich Freude und blieb beispielsweise im Vergleich zur Aktie der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5), die in einem ähnlichen Segment tätig ist, stark zurück. Und in den letzten Tagen markiert die Aktie sogar neue Jahrestiefststände bei 13,00 EUR, Gestern im Stuttgarter Handel oder heute in Frankfurt, ebenfalls bei 13.10 EUR. Nachrichten? KEINE. Nach den eigentlich "normalen" bis positiven 9 Monatszahlen zum 30,06.2021 (Geschäftsjahresende 30.09.2021) findet sich keine greifbare, fundamentale ...

