Im Gegensatz zu vielen seiner Gaming-Peers hält sich die Aktie von Electronic Arts gut und notiert aktuell am oberen Ende der Seitwärtsrange zwischen 135 und 147 Dollar. Kein Wunder, denn anstatt unter Sexismus-Skandalen, Spiele-Verschiebungen oder China-Regulierungen zu leiden, profitiert EA von positiven Nachrichten…noch!Denn zum 22. Mal in Folge ist das Football-Spiel "Madden NFL 22" in seinem Release-Monat das umsatzstärkste Videospiel weltweit. Und es kommt noch besser: Alleine die Erlöse seit ...

