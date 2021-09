DJ Altmaier: Deutsche Wirtschaft in robuster Verfassung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich optimistisch zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland gezeigt und die Ende April geäußerte Erwartung einer Zunahme des Bruttoinlandsproduktes um 3,5 Prozent in diesem und 3,6 Prozent im nächsten Jahr bekräftigt. "Wir liegen gut, wenn es um die Frühjahrsprognose der Bundesregierung geht", sagte Altmaier bei einer Pressekonferenz. "Wir haben aus heutiger Sicht überhaupt keinen Grund, daran zu zweifeln."

Die jüngsten Zahlen zur BIP-Entwicklung bewiesen, "dass sich die deutsche Wirtschaft in einer robusten Verfassung befindet", hob Altmaier hervor. "Das zeigt, dass der Aufschwung begonnen hat", konstatierte er. "Wir überwinden die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mehr und mehr." Weil es aber weiter auch Unternehmen gebe, die unter der Corona-Krise litten, habe das Kabinett die Überbrückungshilfe 3 verlängert. Spätestens Anfang 2022 werde die Wirtschaft das Vorkrisenniveau allerdings wieder erreicht haben. "Und das heißt, dass wir anschließend dann stärker dastehen werden als vor der Krise." Das könne heute mit um so größerer Bestimmtheit vorhergesagt werden.

Deshalb sei jetzt der Zeitpunkt für Investitionen, appellierte Altmaier an die Wirtschaft. Er betonte, "dass es einen erneuten generellen Lockdown nicht mehr geben wird". Altmaier lobte die Hilfsprogramme der Regierung als wichtigen Beitrag zur Überwindung der Krise. Überall sei die Anerkennung da, dass in einer schwierigen Zeit geholfen worden sei. Von allen Prognosen über eine Insolvenzwelle aufgrund der Coronavirus-Pandemie sei "so gut wie gar nichts eingetreten", hob der Wirtschaftsminister hervor. Das zeige den Überlebenswillen der Unternehmen und die Bedeutung der Hilfen.

