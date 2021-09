Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Zuletzt hat die Kryptobranche einen starken Boom erlebt. Der Markt ist allerdings sehr volatil und schreckt daher viele Anleger ab. Wie Interessiere trotzdem von dem Potenzial profitieren können, ohne auf eigene Coins zu setzen, verrät David Hartmann von Vontobel. Die Bank hat nämlich einen Basket aufgelegt, der Unternehmen im Kryptobereich abbildet. Diese Konzerne arbeiten unter anderem an der Infrastrukur, am Handel und am Mining von Coins mit. Mit einem Partizipationszertifikat auf den Crypto-Miner & Platform-Basket können Anleger auf das Thema Krypto setzen, ohne direkt in schwankungsreiche Coins investiert zu sein. Die Konditionen, Chancen und Risiken erläutert Hartmann in der aktuellen Ausgabe der Anlageidee. Weiterführende Informationen sind unter https://zertifikate.vontobel.com/DE/blog/Artikel/kryptow-hrungen-f-r-eine-neue-dezentrale-industrie zu finden.