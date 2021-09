Fraport stand in der abgelaufenen Handelswoche im Fokus der Anleger, das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist auf den besten Wert seit Beginn der Pandemie gestiegen und strahlte dadurch Zuversicht aus. Doch noch ist die Flugbranche nicht zu alter Stärke zurückgekehrt, die Delta-Variante verhindert dabei größere Sprünge beim Aufkommen und der Aktie. Diese versucht sich derzeit am 50 EMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...