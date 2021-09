Bereits Ende Mai hatte Sandra Maile, CEO von Fortec Elektronik, auf einem von Montega organisierten Round Table mit Investoren die Gründung einer Start-up-Gesellschaft in Aussicht gestellt. Ziel ist es, über diesen Weg die Software-Expertise des Spezialisten für Elektronikbauteile und Displays zu stärken (siehe dazu auch den Beitrag von boersengefluester.de HIER) - ohne die Risiken einer ... The post Fortec Elektronik: Neues Kapitel aufgeschlagen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...