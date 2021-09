Hamburg (ots) -



Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, 78, lernt von seinen erwachsenen Kindern. "Ich lerne, dass viele Auffassungen, die wir hatten, so nicht mehr stimmen", sagt er im Gespräch mit der Wochenzeitung DIE ZEIT. "Die Rollenbilder von Männern und Frauen. Oder der Umgang mit dem Thema Homosexualität. Darüber dachte meine Generation in der Regel noch sehr anders." Das Umdenken sei ihm aber nicht schwergefallen, sagt Schäuble. Er habe viele homosexuelle Menschen gekannt und auch erlebt, "wie schwer sie es oft hatten, wie lange viele gehadert haben, sich zu outen." Zu seinem Freund Friedrich Merz habe er gesagt: "Wenn dich noch mal jemand fragt, ob ein Homosexueller Kanzler werden kann, gibt's nur eine Antwort: Ich verstehe die Frage nicht."



