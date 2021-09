Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis strapaziert die Nerven der Anleger. Gleich mehrfach sind die Bullen in den vergangenen Wochen beim Ausbruchsversuch über den Widerstandsbereich bei 1.835/1840 Dollar gescheitert. Doch jedes Mal, wenn es darauf ankam, versagten die Bullen. Aktuell müht sich das Edelmetall im Bereich von 1.800 Dollar. "Ein Anstieg über 1.815 Dollar wäre ein Signal, dass es die Bullen noch einmal versuchen wollen", sagt Markus Bußler. Doch die Bären haben aktuell die besseren Karten. Vor allem Silber bereitet arge Sorgen. "Silber sitzt über einer Falltür", sagt Markus Bußler. Im Zwei-Jahreschart sieht man, dass ein Rutsch unter 22 Dollar den Bereich um 17 bis 18 Dollar ins Spiel bringen würde. "Dazwischen findet sich wenig, was als Unterstützung taugen würde." Auch ein Blick auf die Minenaktien zeigt: Die Charts der meisten Produzenten sehen alles andere als ermutigend aus. Zwar würde so ein Kursrutsch mittelfristig durchaus Chancen eröffnen. Doch kurzfristig würde er einiges an Schmerz für die Goldanleger bedeuten. "Machen wir uns nichts vor, wir alle hätten am liebsten steigende Kurse. Doch aktuell sieht es nicht danach aus." Im Rahmen des Videos geht Markus Bußler auch auf den Deal zwischen Barrick Gold und i-80 Gold ein. Barrick erhält im Zuge der Transaktion die ausstehenden 40 Prozent an South Arturo, während i-80 sich aufmacht, zu einem eigenständigen Produzenten zu werden. Das ehrgeizige Ziel: i-80 Gold will zu einem 500.000-Unzen-Produzenten in Nevada aufsteigen. Mit Lone Tree ist der erste Schritt getan. "Natürlich gibt es jede Menge Herausforderungen, doch die Fantasie ist aktuell da, dass i-80 Gold aus den Schatten von Barrick Gold tritt und zum eigenständigen Produzenten wird." Ein Sektor, der aktuell heiß ist, ist der Uransektor. Nach dem Markteintritt von Sprott mit seinem Uran ETC kennt der Uranpreis nur noch eine Richtung: die nach oben. Von 30 Dollar ging es binnen etwas mehr als drei Wochen auf 45 Dollar nach oben. Auch wallstreetbets hat dieses Thema mittlerweile für sich entdeckt. "Eines sollten Sie beachten: Die Volatilität in diesem Sektor ist gewaltig". Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube