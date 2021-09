Frankfurt am Main (ots) -Am Samstag, den 20. November 2021, findet im Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund der Kongress "Netzwerk Schule" statt - mit Themen speziell aus und für NRW. Den Fortbildungstag für Lehrkräfte und pädagogisches Personal gestaltet der Verband Bildungsmedien e. V. gemeinsam mit dem Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW.Den Hauptvortrag hält Aladin El Mafaalani, Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück zum Thema "Mythos Bildung".Danach folgt eine Podiumsrunde mit Aladin El Mafaalani, Stefan Behlau, Vorsitzender VBE-Landesverband NRW, und Dr. Ilas Körner-Wellershaus, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V.Anschließend können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zahlreichen Einzelveranstaltungen und Produktpräsentationen der Verlage auf drei Zeitschienen ihr persönliches Fortbildungsprogramm zusammenstellen und in den Pausen die umfangreiche begleitende Bildungsmedienausstellung besuchen.Alle Details zu den Einzelveranstaltungen und die Anmeldung unter www.netzwerk-schule.nrw.Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5021081