Am Dienstag hat Apple das neue Spitzenmodell Watch Series 7 vorgestellt. Das erscheint später im Herbst und stellt mit der Watch SE und der Series 3 das aktuelle Line-up dar. Wir schauen uns die Unterschiede an und geben eine Kaufempfehlung. Das bisherige Watch-Portfolio, bestehend aus der im Vorjahr vorgestellten Watch SE, der älteren Series 3 und der Series 6 wird nur an einem Punkt verändert - nämlich beim neuen Topmodell. Anstelle der Series 6 können Watch-Enthusiasten künftig die brandneue Series 7 wählen, die indes nur eine maßvolle Evolution im Vorjahresmodellvergleich darstellt. Von daher bleibt die Frage interessant, welche...

Den vollständigen Artikel lesen ...