Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag nahezu unverändert tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.00 Uhr mit einem unwesentlichen Minus von 0,01 Prozent bei 3.660,72 Punkten und trat damit zum Vortagesschluss auf der Stelle. An den europäischen Leitbörsen gab es überwiegend etwas klarere Kursrückgänge zu sehen. Handelsimpulse könnte nun im weiteren Verlauf die Stimmung an ...

