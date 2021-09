Der Dortmunder Spezialist für Ladelösungen meldet für das 1. Halbjahr Wachstum und die Erreichung von Meilensteinen. Das ehrgeizige Ziel bleibt, "E-Mobilitäts-Champion in Europa" zu werden.



Der Umsatz der ersten sechs Monate wurde um 49,9 % auf 21,4 Mio. € ausgeweitet, mit Wechselstrom/AC-Ladestationen (+ 43 %) und Gleichstrom/DC-Ladesäulen (+ 16 %). Das Defizit beim bereinigten Ebitda wuchs auf - 4,0 Mio. €, vor einem Jahr waren es -0,4 Mio. €. COMPLEO verweist zur Begründung auf Investitionen in Sachen Strukturaufbau, Führungsteam sowie Aufwand für Börsengang bzw. -notierung. Außerdem ergab sich "Anpassungsbedarf aus Kostenüberschreitungen bei Projektierungs- und Installationsaufträgen." CFO Peter Gabriel macht die optimistische Ansage, die Marge werde sich "hier wieder erholen."



Inklusive der seit 1.5. umsatzwirksamen Übernahme setzt der Konzern 68 bis 78 Mio. € Umsatz an und will beim Ebitda Break-Even erreichen. Die Reaktion an der Börse ist negativ, die COMPLEO-Aktie tauchte kurzzeitig auf 98,60 € und kehrte auf knapp mehr als 100 € zurück.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



