Dunkle Wolken am Konjunkturhimmel in China haben die Stimmung an Europas Börsen am Mittwoch verdüstert. Der Dax verlor bis zum Nachmittag 0,2 Prozent auf 15.698 Punkte, der EuroStoxx50 fiel um 0,5 Prozent auf 4167 Punkte. An den US-Börsen zeichnete sich eine durchwachsene Eröffnung ab.

