Wien (www.fondscheck.de) - Florian Berberich ist als neuer "Associate Director" für Deutschland, Österreich und der Schweiz in das Führungsteam von Rize ETF eingetreten, so die Experten von "FONDS professionell".Der im Jahr 2019 gegründete Anbieter passiver Fonds habe in den vergangenen Jahren eine Reihe thematischer Produkte aufgelegt, darunter etwa den Rize Sustainable Future of Food und Rize Environmental Impact 100. Berberich solle nun Anlegern in der DACH-Region die unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten vorstellen, allen voran jene, die sich mit klima- und umweltbezogenen Problemstellungen beschäftigen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...