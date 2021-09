China macht dem Luxussektor heute zu schaffen. Konkret wecken aktuelle Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte Wachstumssorgen. Und China ist für das Segment der große, wichtige Zukunftsmarkt. Dazu breitet sich noch die Delta-Variante in der südchinesischen Provinz Fujian weiter aus. Die Aktien von LVMH, Hugo Boss und Co müssen Federn lassen.Konkret: Der chinesische Einzelhandelsumsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr nur noch um 2,5 Prozent und damit so schwach wie seit einem Jahr nicht mehr, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...