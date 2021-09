DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. September (vorläufige Fassung)

=== 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 3Q, Nürnberg 07:30 DE/Pharma SGP Holding SE, Ergebnis 1H, Gräfelfing *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juli/August 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (September) 09:00 DE/Vitesco Technologies Group, Spin-off von Continental AG und Aufnahme in DAX für einen Tag (der Index wird für einen Tag mit 31 Titeln berechnet) 09:00 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Abschluss BDEW-Kongress (seit 15.9.), Berlin 09:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim Gipfel der Jungen Unternehmer, Berlin 09:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit litauischem Präsidenten Nauseda, Berlin *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli 11:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Verwendung von EA189-Dieselmotoren durch Audi und die Bemessung des Nutzungsvorteils beim Leasing, Karlsruhe 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Online-Veranstaltung Bankendialog zum Thema "Wer finanziert die Transformation der Wirtschaft? - Die Rolle der Finanzmarktregulierung" 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Übergabe des Jahresberichts des Nationalen Normenkontrollrats, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Wirtschaftsvertretern zum Projekt "Ökosystem Digitale Identitäten" 14:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an "HEC Talks" der Ecole des hautes etudes commerciales de Paris *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September PROGNOSE: 18,7 zuvor: 19,4 *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 320.000 zuvor: 310.000 *** 16:00 US/Lagerbestände Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 19:00 FR/Bundeskanzlerin Merkel, Pressestatement vor Treffen mit Frankreichs Staatspräsidenten Macron, Paris ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2021 08:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.