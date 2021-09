Und der Herr sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. So oder ähnlich will Olaf Scholz die deutsche Wirtschaft offensichtlich wieder in Schwung bringen. Doch auch an der Börse gibt es spannende Themen. So hat Apple gestern seine neuen Produkte vorgestellt. Ein neuer AirPod gab es dabei nicht. Dabei hatte Varta-Aktionäre darauf spekuliert. Spekuliert wird auch im Lithium-Sektor. Doch hier erneuern wir ganz klar unsere Dauerempfehlung Albemarle. Spannend bleibt es rund um Valneva. Die EU setzt offensichtlich weiterhin auf den Covid-Impfstoff. Zahlen und Ausblicke gab es zudem von H&M sowie Inditex. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.