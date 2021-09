Nach dem Kursplus von 2,4 Prozent am Dienstag deutet sich auch am Mittwoch ein positiver Start von BioNTech in den Handelstag an. Vorbörslich liegt die Aktie mit einem Prozent im Plus. In den USA könnte es bald mit den Impfungen von Kindern losgehen. Zudem könnte es verstärkt zu Impfungen von Erwachsenen kommen.In vier Wochen will BioNTechs Partner Pfizer für das Vakzin eine Notfallzulassung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren stellen. Die Daten über die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...