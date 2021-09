Die Lieferketten der Textil- und Luxusgüterindustrie beschäftigen die Anleger von Modekonzernen auch am Mittwoch. Händlern zufolge brachte zudem eine Aussage der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen weitere Verunsicherung mit sich.Von der Leyen sprach am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der EU von Plänen für ein EU-weites Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit. Gerade in der Modebranche gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...