DJ Schnabel: Anleiherenditen reflektieren EZB-Strategie und Bond-Bestände

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die ungewöhnlich niedrigen Renditen von Euro-Staatsanleihen sind nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel zumindest teilweise auf die neue geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückzuführen, die eine langsamere Reaktion auf höhere Inflationsraten beinhaltet. Als weiteren Faktor führte Schnabel die hohen Staatsanleihebestände der Eurosystem-Zentralbanken an.

"In der Tat deutet ein Blick auf die Korrelationsmuster zwischen künftigen Zinssätzen und Inflationserwartungen darauf hin, dass der Markt die Art und Weise, wie die Zentralbanken die Leitzinsen anpassen werden, in letzter Zeit neu bewertet haben könnte, insbesondere im Euroraum", sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext. Die Trendlinie sei viel flacher als in der Vergangenheit, die Märkte erwarten für jede weitere Verbesserung der mittelfristigen Inflationsaussichten also eine geringere Straffung der Geldpolitik.

"Solche Korrelationsmuster implizieren keine Kausalität, sie deuten jedoch darauf hin, dass der Markt begonnen haben könnte, unsere neuen Prognosen zu verinnerlichen, insbesondere im Hinblick auf die Bedingungen, die wir sehen müssen, um mit der Anhebung der Leitzinsen zu beginnen", sagte die EZB-Direktorin.

Zudem hob sie die Rolle der hohen Staatsanleihebestände des Eurosystems hervor. "Der Bestand an erworbenen Assets bietet zusammen mit den laufenden und künftigen Reinvestitionen bereits einen erheblichen geldpolitischen Spielraum", sagte sie. EZB-Simulationen zeigten, dass das APP-Programm die PEPP-Bestände auch in drei bis fünf Jahren noch einen erheblichen Abwärtsdruck auf die Zinssätze über das gesamte Laufzeitenspektrum ausüben dürften.

Schnabel diskutiert in ihrer Rede auf die Frage, ob das Aufkommen der Delta-Variante des Coronavirus den Rückgang der Renditen verursacht haben könnte. Angesichts des kräftigen Anstiegs der Aktienkurse sei dies nur eine Erklärung, wenn man davon ausgehe, dass ich Anleihe- und Aktienmärkte entkoppelt hätten, sagte sie.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2021 09:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.