Rund ein Drittel des Traffics zu deutschen Shops auf Shopify komme aus dem Ausland, so der Cloud-Shopanbieter - im internationalen Vertrieb sehe man großes Potenzial. Der kanadische E-Commerce-Riese mit deutschen Wurzeln bietet SaaS-Lösungen für Händlerinnen und Händler rund um die Welt an - und will die Barrieren im internationalen Handel jetzt weiter abbauen. Das kündigt das Unternehmen in einer Pressemitteilung zum Deutschland-Launch der "Shopify Markets" an. Schon im Herbst 2020 hatte man mit der Einführung von Shopify Plus ein ähnliches Ziel verfolgt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...