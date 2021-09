Jährliche Routine, aber doch immer wieder ein Medienspektakel: Apple hat am Dienstagabend sein neues iPhone vorgestellt. Das iPhone 13 ist sicherlich nicht die größte Produktinnovation, sondern schlichtweg ein Upgrade zum Vorgängermodell. Doch auch eine bloße Verbesserung kann entscheidend sein, wenn man an den richtigen Stellschrauben dreht.Entsprechend loben die Analysten die höheren Batterielaufzeiten der neuen Modelle. Zum einen kommt dies durch größere Batterien in den Top-Modellen zu Stande, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...