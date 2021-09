Auch nach mehrmaligem Durchlesen: Boersengefluester.de kann dem Halbjahresbericht der Auto1 Group - abgesehen vom strammen Umsatzwachstum von 53 Prozent auf 1,96 Mrd. Euro - einfach nichts Positives entnehmen. Immerhin ist das Erlösplus unter anderem mit einem derart hohen Zuwachs der Marketingaufwendungen erkauft, so dass das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von minus 31,62 ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Auto1 Group, CropEnergies appeared first on Boersengefluester.

