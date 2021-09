Nikola nimmt Produktion in Ulm auf

Werbung



Das amerikanische Hybrid-Truck-Entwicklungsunternehmen Nikola gibt den Startschuss für Produktion mit seinem Partner Iveco in Ulm.



Das Start-up Nikola kündigt die Fertigung von Elektrolastern in Kooperation mit dem italienischen Nutzfahrzeughersteller Iveco in Ulm an. "Das ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer Strategie und Vision, ein global führender Anbieter emissionsfreier Transportlösungen zu sein", so Mark Russel, CEO von Nikola. Das erste Serienmodell welches das neue Werk einweihen soll, wird der batterieelektrische mittelschwere Laster Nikola Tre sein. Die Produktion soll voraussichtlich am Jahresende starten. Nikola verfolgt auch Klima-Ziele: Laut dem Fahrzeughersteller sollen Verbrennungsmotoren in Lastkraftwagen aus Klimaschutz-Gründen vollkommen ausgemerzt werden, wenn auch langsamer als bei den Personenkraftwagen. Die ersten batterieelektrischen Nikola-Laster sind zwar zunächst nur für US-Amerikanische Erstkunden bestimmt, allerdings sollen im kommenden Jahr dann auch Lieferung in Deutschland ankommen.





