Nach Warren Buffett ist Ray Dalio einer der berühmtesten Namen der Börsenwelt. Mit Bridgewater Associates gründete er den größten Hedgefonds der Welt. Dalios Wort hat also Gewicht. In einem Gespräch hat sich Dalio heute dazu geäußert, warum Bitcoin aus seiner Sicht nie richtig erfolgreich werden kann. DER AKTIONÄR ordnet die Aussage ein.Über das Verhältnis von Behörden zum Bitcoin sagte Dalio laut CNBC (Englisch) auf einer Konferenz in New York: "Ich denke, dass sie ihn am Ende des Tages, wenn er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...