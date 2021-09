DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

niiio finance group AG: niiio beschließt Ausgabe von Aktienoptionen für Vorstand und Mitarbeiter



15.09.2021 / 17:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



niiio beschließt Ausgabe von Aktienoptionen für Vorstand und Mitarbeiter



Görlitz, 15. September 2021. Der Vorstand der niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Beschluss zur Ausgabe von Aktienoptionen gefasst.



Insgesamt wird die Gesellschaft 600.000 Optionen ausgeben, davon 350.000 Optionen für Mitarbeiter der niiio finance group AG und der DSER GmbH sowie 250.000 Optionen für den Vorstand der niiio finance group AG. Bis zum 30. Juni 2026 ist das Unternehmen nach dem jüngsten Beschluss der Hauptversammlung berechtigt, einmalig oder mehrmals bis zu maximal 2,5 Millionen Optionen auszugeben.



Die Aktienoptionen können ab dem 6. Oktober innerhalb von zwei Wochen gezeichnet werden, Ausgabetag ist der 20. Oktober 2021. Frühestens nach Ablauf einer Mindestwartezeit von vier Jahren können der Vorstand und die Mitarbeiter die Aktienoptionen ausüben. Die Ausübung der Aktienoptionen steht dabei unter der Voraussetzung, dass der Konzern der niiio finance group AG in den nächsten drei Geschäftsjahren (2022 bis 2024) im Durchschnitt ein positives Konzern-EBITDA erwirtschaftet hat.



Die Gesamtlaufzeit der Aktienoptionen beträgt 11 Jahre, erstreckt sich mithin bis in das Jahr 2032. Die Aktienoptionen können aus dem Bedingten Kapital 2021 oder aus zukünftig neu geschaffenem bedingten Kapital sowie aus bestehendem oder zukünftig neu geschaffenem genehmigten Kapital der niiio finance group AG bedient werden.







Kontakt:

Regine Petzsch

Tel: +49 (89) 286593-29

