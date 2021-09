Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 16. September um 18 Uhr beantwortet ein Expertenpanel auf Radio Liechtenstein Fragen aus der Bevölkerung rund um Covid-19-Impfungen. Auf dem Panel vertreten sind neben Regierungsrat Manuel Frick Amtsärztin Silvia Dehler, Infektionsbiologin Monika Büchel-Marxer sowie Daniel Egli, Facharzt für Kinder und Jugendliche.Fragen können über verschiedene Kanäle eingereicht werden: Per E-Mail über studio@radio.li, als Kommentar auf der Facebook-Seite von Radio Liechtenstein, als WhatsApp-Sprachnachricht unter +423 770 13 52 oder live im Studio unter +423 390 13 13.In den kommenden Tagen gibt es weitere Möglichkeiten für Covid-19-Impfungen ohne Voranmeldung: Am Freitag, 17. September und am Montag, 20. September jeweils zwischen 17 und 19 Uhr können sich Einwohnerinnen und Einwohner ab 12 Jahren im Impfzentrum in Vaduz impfen lassen. Impfwillige werden gebeten, einen amtlichen Ausweis und den Impfausweis mitzubringen. Aufgrund der Anmeldung vor Ort kann es zu Wartezeiten kommen.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100877660