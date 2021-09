DJ MÄRKTE EUROPA/Versorgerwerte und Sonderbewegungen vor Verfall drücken

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwächer sind die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Der DAX fiel unter die 15.700er-Marke und gab 0,7 Prozent nach auf 15.616 Zähler. Allerdings gehörte er damit noch zu den stärkeren Indizes in Europa, die unter sehr schwachen Versorger- und Einzelhandelswerten litten. Den Euro-Stoxx-50 zog es um 1,1 Prozent auf 4.146 Punkte nach unten.

Dazu gesellten sich Sonderbewegungen im Vorfeld des Großen Verfalltages. Am Freitag verfallen an den internationalen Terminmärkten die Optionen und Futures mit September-Termin. Dies ist üblicherweise der größte Verfalltag des Jahres und sorgt oft für volatile Kursbewegungen im Vorfeld.

Der DAX stellt zudem einen Sonderfall in Europa, denn er wird am Montag mit zehn neuen Mitgliedern als DAX-40 starten. Davor wird er jedoch noch zum DAX-31 werden, weil die Continental-Ausgliederung Vitesco am Donnerstag für einen Tag im Index geführt wird. Entsprechend stemmten sich Conti mit 0,8 Prozent Plus gegen den Markt.

Bremsend wirkten schwache Konjunkturdaten: So fielen in China Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion im August schwächer als erwartet aus. In den USA zeigte nur der Empire-State-Index eine brummende Wirtschaft. In Europa bereitete zudem der Inflationsanstieg Sorgen: So zeigten die Erzeugerpreise in Großbritannien um 11 Prozent gestiegene Einkaufskosten der Industrie. Dieser Umstand übt massiven Margendruck aus, denn weitergereicht werden konnte nur ein Preisanstieg von 5,4 Prozent.

Spanien bringt Versorgerwerte unter Druck

Versorgertitel standen europaweit unter Druck und waren mit 2,9 Prozent Minus die schwächste Branche. Die spanische Regierung will gegen steigende Strompreise vorgehen und plant, dass Unternehmen einen Teil ihrer Gewinne an die Kunden zurückgegeben müssen. Endesa und Iberdrola brachen dort bis zu 6,4 Prozent ein. Belastet wurden auch Siemens Gamesa (-3,9%) und die deutsche Mutter Siemens Energy im DAX, deren Papiere um 2,4 Prozent fielen. Eon gaben 1,6 Prozent und RWE um 2,8 Prozent nach.

Der schwache Einzelhandel in China drückte Luxusgüteraktien in Europa: Richemont, Kering und LVMH fielen um bis über 4 Prozent. Dazu kamen die Geschäftszahlen der Modeketten Inditex (-1,7%) und Hennes & Mauritz (-3,1%) nicht so gut an. Entsprechend belastete diese Gemengelage Hugo-Boss-Aktien, die 4,2 Prozent verloren.

Sorgen vor einer Konkurrenz durch Amazon in Großbritannien setzten die Papiere der Essenzulieferer unter Druck. Just Eat Takeaway fielen um 4,6 Prozent.

Auch Nebenwerte unter Druck

Die Anteilsscheine des Chemikalienhändlers Brenntag fielen trotz erhöhtem Ausblick um 2 Prozent. Einige Analysten hatten mit noch höheren Zielmarken gerechnet. Zooplus fielen um 3 Prozent. Der Finanzinvestor KKR war aus dem Bieterrennen ausgestiegen. Varta rutschten um 3,4 Prozent ab. Negativ wurde gewertet, dass Apple am Vorabend kein Update zu ihren Airpods geliefert hatte. Damit sei die Präsentation neuer Produkte für den Zulieferer Varta enttäuschend verlaufen, hieß es.

Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat auch im zweiten Quartal unter dem Strich einen Verlust eingefahren. Die Aktien tat es ihm gleich und büßten 2,9 Prozent ein.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.145,94 -45,73 -1,1% +16,7% Stoxx-50 3.544,82 -28,25 -0,8% +14,0% Stoxx-600 463,91 -3,74 -0,8% +16,3% XETRA-DAX 15.616,00 -106,99 -0,7% +13,8% FTSE-100 London 7.030,45 -3,61 -0,1% +8,9% CAC-40 Paris 6.583,62 -69,35 -1,0% +18,6% AEX Amsterdam 794,19 -3,52 -0,4% +27,2% ATHEX-20 Athen 2.176,47 -6,09 -0,3% +12,5% BEL-20 Brüssel 4.125,09 -47,68 -1,1% +13,9% BUX Budapest 52.317,91 -74,48 -0,1% +24,3% OMXH-25 Helsinki 5.573,26 -38,52 -0,7% +21,5% ISE NAT. 30 Istanbul 1.518,01 -14,90 -1,0% -7,2% OMXC-20 Kopenhagen 1.790,24 -11,86 -0,7% +22,2% PSI 20 Lissabon 5.389,93 -41,94 -0,8% +9,2% IBEX-35 Madrid 8.635,40 -144,60 -1,6% +7,0% FTSE-MIB Mailand 25.762,10 -264,97 -1,0% +17,1% RTS Moskau 1.766,67 +12,07 +0,7% +27,3% OBX Oslo 1.019,31 +5,16 +0,5% +18,7% PX Prag 1.295,16 -3,15 -0,2% +26,1% OMXS-30 Stockholm 2.324,75 -17,03 -0,7% +24,0% WIG-20 Warschau 2.355,23 -20,78 -0,9% +18,7% ATX Wien 3.663,08 +2,02 +0,1% +31,2% SMI Zürich 11.984,83 -112,45 -0,9% +12,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,31 +0,03 +0,27 US-Zehnjahresrendite 1,31 +0,02 +0,40 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:34 Di,17:31 % YTD EUR/USD 1,1809 +0,0% 1,1806 1,1820 -3,3% EUR/JPY 129,18 -0,3% 129,27 129,64 +2,5% EUR/CHF 1,0862 +0,0% 1,0858 1,0870 +0,5% EUR/GBP 0,8536 -0,2% 0,8541 0,8536 -4,4% USD/JPY 109,38 -0,3% 109,51 109,67 +5,9% GBP/USD 1,3834 +0,2% 1,3822 1,3848 +1,2% USD/CNH (Offshore) 6,4278 -0,1% 6,4404 6,4329 -1,2% Bitcoin BTC/USD 48.304,76 +3,4% 46.984,01 46.802,01 +66,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,37 70,46 +2,7% 1,91 +50,7% Brent/ICE 75,51 73,60 +2,6% 1,91 +48,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.793,38 1.804,50 -0,6% -11,12 -5,5% Silber (Spot) 23,76 23,88 -0,5% -0,12 -10,0% Platin (Spot) 941,00 943,58 -0,3% -2,58 -12,1% Kupfer-Future 4,41 4,32 +2,1% +0,09 +25,0% ===

