Was war in den vergangenen Tagen nicht alles auf BioNTech eingeprasselt. Insbesondere die Einschätzungen von Impf-Experten über eine sogenannte Booster-Impfung hat den Aktienkurs ins Trudeln gebracht. So hatte eine unabhängige Experten-Komission verlautbaren lassen, dass eine Auffrischungsimpfung nach "jetzigem Kenntnisstand" keine Notwendigkeit ist. Diese Nachricht hatte den Aktienkurs von BioNTech kurzfristig einbrechen lassen. Doch jetzt schlägt der Impf-Riese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...