Es gibt an der Börse immer wieder Situation, in denen entweder der Markt eine Bewertung völlig falsch einschätzt oder etwas ganz Großes im Busch ist. Steinhoff befindet sich gerade in einer solchen Situation. Zu Wochenbeginn hat der Konzern angekündigt, sich über die Veräußerung eines Teils seiner Pepkor-Beteiligung frisches Geld beschaffen zu wollen. Nur wenige Stunden später konnte Steinhoff 370 Millionen Pepkor-Aktien an Investoren verkaufen und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...