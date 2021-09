Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 15 septembre/September 2021) - The common shares of Billy Goat Brands Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Issuer is an investment issuer focused on investing in high-potential companies that operate in the plant-based and food technology sector. It intends to accomplish these goals through the identification of and investment in securities of private and publicly listed entities that are involved in the food and beverage industry, with a focus on: (i) plant-based protein, (ii) functional foods, (iii) food technology, (iv) fermented foods, and (v) cultured and cell agriculture. The Issuer plans to generate returns on its investments, including through mergers or acquisitions, go-public transactions or other liquidity events of its investee companies or projects.

_________________________________

Les actions ordinaires de Billy Goat Brands Ltd. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

L'Émetteur est un émetteur d'investissement axé sur l'investissement dans des entreprises à fort potentiel qui opèrent dans le secteur des technologies végétales et alimentaires. Il a l'intention d'atteindre ces objectifs en identifiant et en investissant dans des titres d'entités privées et cotées en bourse qui sont impliquées dans l'industrie alimentaire et des boissons, en mettant l'accent sur: (i) les protéines d'origine végétale, (ii) les aliments fonctionnels, ( iii) la technologie alimentaire, (iv) les aliments fermentés et (v) l'agriculture en culture et cellulaire. L'Émetteur prévoit de générer des rendements sur ses investissements, y compris par le biais de fusions ou d'acquisitions, d'opérations d'introduction en bourse ou d'autres événements de liquidité de ses sociétés ou projets dans lesquels il investit.

Issuer/Émetteur: Billy Goat Brands Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): GOAT Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 101 306 139 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 47 552 997 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Industries Diversifiées CUSIP: 090187 10 5 ISIN: CA 090187 10 5 7 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 16 septembre/September 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for GOAT. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.