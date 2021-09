Die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx sagt in einem Interview mit dem "Ernährungs Medizin Blog": "Es ist nachvollziehbar, dass man den Staat nicht mit am Tisch sitzen haben möchte. Das ist ein wichtiger Bereich der privaten Lebensführung. Aber so eine undifferenzierte Position steht im Widerspruch zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...