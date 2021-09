Die Zusammenarbeit soll die Innovation in der Sportindustrie durch den Einsatz neuer Technologien der nächsten Generation fördern

Tech Mahindra Ltd, ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Geschäftsoptimierung, hat heute eine langfristige Partnerschaft mit der weltweit besten Universität im Bereich Sport, der Loughborough University, angekündigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210915006055/de/

Left to Right: Professor Chris Linton Acting President and Vice Chancellor of Loughborough University and Manish Upadhyay, Head Sports Technology Vertical, Tech Mahindra (Photo: Business Wire)

In den letzten sechzig Jahren hat die Loughborough University einen herausragenden Beitrag in der Welt des Sports geleistet. Die Universität kombiniert außergewöhnliche Athleten, konkurrenzlose Einrichtungen und erstklassiges Coaching mit Forschungsexpertise und aktiven Partnerschaften mit führenden Sportlern und Organisationen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die gemeinsame Entwicklung von Sportinnovationen und Sporttechnologie, um neue Möglichkeiten für die Forschung und für Unternehmen zu schaffen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Folgendes zu erreichen:

Die Förderung von Vielfalt und Nachhaltigkeit im Sport

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Sports durch 5G, Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR)

Erforschung der Art und Weise, wie Sport ausgeübt wird und in Zukunft ausgeübt werden soll

Die zukünftige Weiterentwicklung der Art und Weise, wie Sport konsumiert wird und konsumiert werden soll

Innovationsbeschleunigung im Sport, einschließlich der Skalierung von aufstrebenden Unternehmen

Jagdish Mitra, Chief Strategy Officer und Head of Growth bei Tech Mahindra, sagt:

"Wir freuen uns, mit der Loughborough University zusammenzuarbeiten, um das Sport-Ökosystem der Zukunft zu gestalten. Diese Zusammenarbeit zwischen Tech Mahindra, einem globalen Unternehmen für digitale Transformation, und der weltweit führenden Sportuniversität wird sich darauf konzentrieren, Technologie und fachbezogene Innovationen in der Branche zu fördern, damit wir das volle Potenzial des Sports erschließen können und die Technologie als Herzstück für Leistungsfähigkeit und Erlebnisse nutzen können.

Professor Chris Linton, amtierender Präsident und Vizekanzler der Universität Loughborough, sagte:

"Die Partnerschaft mit Tech Mahindra versetzt uns in die Lage, strategisch auf unseren etablierten Stärken in den Bereichen Sport und Technologie aufzubauen. Sie eröffnet darüber hinaus Chancen für Kollegen, die in einem breiten Spektrum von Disziplinen an der gesamten Universität arbeiten. Ich freue mich besonders, dass Forschung, Lehre und unternehmerische Aktivitäten gemeinsam vorgesehen sind. Ich bin sicher, dass dieser integrierte Ansatz für beide Seiten einen dauerhaften Nutzen bringen wird, und ich bin gespannt darauf, zu sehen, was sich aus dieser bahnbrechenden Partnerschaft entwickelt."

Manish Upadhyay, Head Sports Technology Vertical bei Tech Mahindra, fügte hinzu:

"Unsere Zusammenarbeit mit der Universität Loughborough wird es der Sportindustrie ermöglichen, sowohl von akademischen als auch von technologischen Fortschritten zu profitieren. Im Einklang mit TechM NXT.NOW zeigt diese Partnerschaft unseren Einsatz für die Veränderung der Art und Weise, wie ein Spiel gespielt wird, wie die Fans eingebunden werden und wie die nächste Generation von Sportlern trainiert wird."

Der britische Minister für Investitionen, Gerry Grimstone, fügte hinzu:

"Unsere weltweit führenden Universitäten sind nur einer der Gründe, warum das Vereinigte Königreich ein so attraktives Ziel für weltweite Investitionen ist. Dies ist eine hervorragende Initiative zwischen der Universität Loughborough, die in der Forschung und Entwicklung im Bereich Sport führend ist, und dem indischen Technologiegiganten und Großinvestor Tech Mahindra. Diese Zusammenarbeit baut auf den wachsenden Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen Großbritannien und Indien auf und bringt uns an die Spitze der Sporttechnologie."

"Ich hoffe, dass wir auf unserem Global Investment Summit später in diesem Jahr weitere Partnerschaften wie diese sehen werden, um Innovation und Wachstum im gesamten Vereinigten Königreich zu fördern."

Als Teil seines NXT.NOW-Frameworks, das darauf abzielt, die "Human Centric Experience" (Menschenzentriertes Erlebnis) zu verbessern, konzentriert sich Tech Mahindra stark auf die Nutzung von Spitzentechnologien, um verbesserte Erlebnisse zu liefern und die digitale Transformation zu ermöglichen, um die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

