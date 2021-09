Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 15 septembre/September 2021) - The common shares of Nepra Foods Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Nepra Foods Inc. (the "Company") operates as a vertically integrated healthy plant-based food and ingredient company. The Company's products include several products ranging from plant-based meat and dairy alternatives to snacks and baked goods, supported by a lineup of specialty ingredients, and are offered to commercial food manufacturers and directly to consumers under the Company's consumer packaged goods brands.

_________________________________

Les actions ordinaires de Nepra Foods Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Nepra Foods Inc. (la « Société ») exerce ses activités en tant que société verticalement intégrée d'aliments et d'ingrédients à base de plantes saines. Les produits de la Société comprennent plusieurs produits allant des substituts de viande et de produits laitiers à base de plantes aux collations et aux produits de boulangerie, soutenus par une gamme d'ingrédients de spécialité, et sont proposés aux fabricants de produits alimentaires commerciaux et directement aux consommateurs sous les marques de produits de consommation emballés de la Société.

Issuer/Émetteur: Nepra Foods Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): NPRA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 35 288 760 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 30 871 021 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés Diversifiées CUSIP: 64067L 10 9 ISIN: CA 64067L 10 9 4 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.47/0,47 $ Agent: Canaccord Genuity Corp. Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 16 septembre/September 2021 Trading Date/Date de negociation: Le 20 septembre/September 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Olympia Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for NPRA. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com