Zwingenberg, 15. September 2021 BRAIN Biotech AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung zur weiteren Wachtumsfinanzierung - Rund 10% neue Aktien erfolgreich platziert - Ca. 19 Millionen EUR zusätzliches Wachstumskapital Der Vorstand der BRAIN Biotech AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von ca. 1,99 Millionen neuen Aktien (entspricht rund 10% des Grundkapitals) im Rahmen einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Namensaktien ohne Nennbetrag waren im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei institutionellen Investoren platziert und zu einem Ausgabepreis von EUR 9,85 pro neuer Aktie ausgegeben worden. BRAINs Hauptaktionär hat an der Kapitalerhöhung teilgenommen. Adriaan Moelker, CEO von BRAIN Biotech AG, erklärt: "Ich möchte unseren bestehenden Aktionären für die kontinuierliche Unterstützung unseres Innovationsweges herzlich danken. Darüber hinaus freue ich mich sehr, dass wir heute einige neue Aktionäre gewinnen konnten, die diese Kapitalerhöhung als attraktiven Einstiegspunkt genutzt haben. Die erfolgreiche Platzierung der neuen Aktien ist für uns ein Zeichen des Vertrauens, dass der Kapitalmarkt unsere Geschäftsstrategie unterstützt." "Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung wird es uns ermöglichen, die Entwicklung unserer Produktpipeline zu beschleunigen, insbesondere mit Fokus auf die BRAIN Engineered Cas (BEC) Technologie. Darüber hinaus wird ein Teil des Erlöses zur Finanzierung von Akquisitionen, zum weiteren Ausbau unserer Produktionskapazitäten bei Biocatalysts Ltd. und für den Kauf von ausstehenden Minderheitsanteilen an Konzerntöchtern verwendet werden", ergänzt Lukas Linnig, CFO der BRAIN Biotech AG.

Über BRAIN Die BRAIN Biotech AG ("BRAIN") ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie. Als Technologieanbieter und Entwickler biobasierter Produkte und Lösungen für Ernährung, Gesundheit und Umwelt unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie und trägt zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei. BRAIN ist die Muttergesellschaft der BRAIN-Gruppe. Das Geschäft der BRAIN-Gruppe basiert auf zwei Säulen: Das Segment BioScience beinhaltet die Auftragsforschung für renommierte industrielle Partner sowie einen Inkubator zur Entwicklung eigener hochinnovativer Produkte. Im BioIndustrial-Segment konzentriert sich das Unternehmen auf das Spezialitätengeschäft in der Produktion und Veredelung von Enzymen, Mikroorganismen und bioaktiven Naturstoffen sowie auf den Handel mit ihnen. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eine eigene vielfältige Sammlung natürlicher Ressourcen: Das BRAIN Bioarchiv umfasst Mikroorganismen, genetisches Material sowie Naturstoffe. Auf Basis dieser Sammlung und mit einem umfangreichen Technologie-Portfolio geht BRAIN technologische Herausforderungen an und entwickelt biobasierte Produkte und Lösungen, die bereits erfolgreich in der Industrie eingesetzt werden. Eigene Produktionsstätten in Deutschland, Großbritannien und den USA sowie das zugehörige biotechnologische Produktions-Know-how vervollständigen die Wertschöpfung innerhalb der BRAIN-Gruppe. Als aktiver Unterstützer des "UN Global Compact" richtet die BRAIN Biotech AG ihre Strategie und ihre Tätigkeiten an den allgemeinen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung aus und ergreift Maßnahmen, die zur positiven Fortentwicklung gesellschaftlicher Ziele beitragen. Seit ihrem Börsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0005203947 / WKN 520394).Weitere Informationen unter www.brain-biotech.com. Kontakt Investor Relations

Michael Schneiders

Head of Investor Relations & Sustainability

Tel.: +49 6251 9331-86

E-Mail: mis@brain-biotech.com



Kontakt Medien

Dr. Stephanie Konle

PR & Corporate Communications

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stk@brain-biotech.com Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN-Gruppe und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Folgen Sie BRAIN Biotech auf Twitter (@BRAINbiotech) und LinkedIn (@BRAIN AG)

