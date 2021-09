Veolia: Mega-Merger mit Suez könnte Kursexplosion auslösen!

Fusionieren die beiden größten Müll-Multis der Welt Veolia (VIE) und Suez (SEV)? Widerstand von Staat und Gewerkschaften in Frankreich.

Rückblick: Die Veolia-Aktie liegt in einem stabilen mittelfristigen Aufwärtstrend und notiert gegenüber dem Stand von vor sechs Monaten rund 30 Prozent im Plus. Nach dem Pivot-Hoch vom 2. September sahen wir eine idealtypische Bullenflagge zurück zum 20er-EMA. An deren Ende formierte sich der Ansatz einer Seitwärtsbewegung, deren Widerstandslinie am heutigen Mittwoch gekreuzt wurde. Der Tagesschlusskurs liegt ganz knapp über dem Ausbruchslevel.

Meinung: Das französische Unternehmen ist die Nummer 1 unter den Entsorgungungsunternehmen der Welt, hat bereits rund 30 Prozent an der Nummer 2, dem gleichfalls aus Frankreich stammenden Wettbewerber Suez erworben sowie ein Angebot für den Rest auf den Tisch gelegt. Der französische Staat und die Gewerkschaften haben natürlich Bedenken gegen die Mega-Fusion, da etliche Arbeitsplätze entfallen könnten. Beide Unternehmen erwarten nach einem leichten Corona-Durchhänger in 2020 Rekordgewinne für das laufende Geschäftsjahr.

Mögliches Setup: Trigger und Stopp Loss sind durch die Seitwärtsbewegung der letzten Tage klar abgegrenzt definiert. Das Kursziel liegt beim bereits genannten Pivot-Hoch. Beim Platzen des Deals könnte es allerdings turbulent werden, deshalb sollten wir den Stopp Loss bei der nächstbesten Gelegenheit nachziehen. Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in VIE.

Veröffentlichungsdatum: 15.09.2021

