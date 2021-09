Essen Bredeney (ots) -Wellness für Frauen Bredeney, Werden, Rüttenscheid - Kosmetikstudio Katharina Schmidt macht in der ganzen Region auf sich aufmerksam.Das Studio von Katharina Schmidt in Essen-Kettwig bietet ein außergewöhnliches Spektrum an Leistungen für einzigartige und ganzheitliche Schönheitspflege. Zusätzlich zu beachtlicher Hautkenntnis bietet sie auch hochwirkungsvolle Artikel an, die die Bedürfnisse ihrer Kunden mit Elementen wie Spa-Ritualen vervollkommnen, die dazu beitragen, eine innere und äußere Harmonie zu schaffen. Die Mischung dieser Behandlungen ist ein Weg, wie das individuelle Erlebnis in Katharina Schmidt's Studio Frauen dabei hilft, dem Alltag zu entfliehen und sich verwöhnen zu lassen; es schafft innere und äußere Schönheiten, dadurch, dass es Ihnen Zeit erschafft, Sie selbst zu sein!Gerade im Falle, dass Sie auf der Recherche nach "Wellness für Frauen Bredeney, Werden, Rüttenscheid (https://kosmetik-essen-schmidt.de/)" sind, haben Sie mit dem Unternehmen Kosmetik Schmidt aus Essen Kettwig den richtigen Partner gefunden.Für Katharina Schmidt beginnt Schönheit im Inneren und strahlt nach außen. Ihre Behandlungen fokussieren sich nicht alleine auf die Hautpflege, sondern gleichermaßen auf die Analyse von Energiepunkten, die für den Selbstausdruck ausschlaggebend sind, um die persönlichen Potenziale und Stärken bewusst zum Vorschein zu transportieren. Zu Beginn jeder Behandlung des Gesichts steht ein Beratungsgespräch, in dem Katharina Schmidt Ihre individuellen Belange mitbewertet, bevor sie einen speziellen Gesichtsplan für Sie erarbeitet.Ein besonderes Programm heißt "Beauty by the Doc". Hier begleitet Katharina Schmidt Damen, welche eine Schönheitsoperation vor sich haben. Im Vorfeld der OP bereitet die Spezialistin die Haut bestmöglich auf den kommenden Eingriff vor. Im Anschluß unterstützt die manuelle Lymphdrainage dabei, dass Schwellungen zügiger nachlassen und somit die Ausfallzeit nach der Operation so gering wie realisierbar ausfällt.Katharina Schmidt bietet weiterhin zahlreiche Beauty Extras an, die von Treatments der Hände und Augen über Massagen bis hin zum Waxing reichen. So stellt sich die Kundin ihren ganz persönlichen Schönheitstag zusammen und kombiniert Behandlungen im Beauty Spa mit Massagen für Frauen. Das Ambiente verspricht eine Atmosphäre, in der man sich ganz und gar relaxt fühlt.Die Geschäftsinhaberin verfolgt in ihrem Kosmetikstudio einen holistischen Ansatz, welchem sie seit fünfundzwanzig Jahren treu geblieben ist. Im Anschluß an ihre Ausbildung in der namhaften Kosmetikschule Schrammek in Essen und einem Praktikum in der dermatologischen Praxis Buljanovic Kröpfl arbeitete sie im Breitenbacher Hof in Düsseldorf und als Kosmetikerin in einer Schönheitsfarm im hochalpinen Raum. Dort schon lag ihr Hauptaugenmerk auf dem Zusammenwirken von Schönheit und einem inneren Gleichgewicht. Anmut kommt nicht nur von außen, sondern gleichwohl von innen. Dies fängt bei einer gesunden Ernährung an und geht über Sport bis hin zur ureigenen Einstellung und dem seelischen Befinden.Im Jahr 2009 fand Schmidt am eigenen Leibe heraus, dass zahlreiche teure Produkte aus der Kosmetik mit oft bedenklichen, toxischen Wirkstoffen oder Inhaltsstoffen überfrachtet sind, die bei weitem nicht nur der Hautoberfläche schaden, sondern noch zusätzliche Nebeneffekte haben. Das Umdenken lenkte ihr Hauptaugenmerk auf bionome Pflegeprodukte mit langfristiger Verträglichkeit, einem Optimum an Wirksamkeit und akademisch fundierten Wirkstoffen. Selbstredend sind die Erzeugnisse frei von Konservierungsstoffen, Mineralöl, Duftstoffen und Wirkstoffen tierischen Ursprungs. Dr. Baumann ist ein deutsches Unternehmen das global, die alleinige Pflegeserie fertigt, die zu 100% aus hautidentischen Bestandteilen und Vitaminen besteht.Das Geheimnis eines hinreisenden Teints liegt in den Feinheiten. Hauttonus, Durchblutung und Lymphaktivität sind allesamt wichtig für eine gesunde Haut, die dem Altern oder anderweitigen Herausforderungen wie Falten die Stirn bieten kann! Die unvergleichliche, ganzheitliche Schönheitspflege folgt der Leitlinie "Gut aussehen und sich gut fühlen".Überaus gefragt sind die Gutscheine für einen Wellness Tag, Beauty Tag oder Schönheitstag, die sich super als Geschenkidee für die Lebenspartnerin oder eine besondere Freundin eignen.Die nachfolgenden Leistungen bietet das Kosmetikinstitut Katharina Schmidt: Kosmetische Gesichtsbehandlung, Massage für Frauen, Wellness für Frauen, Waxing, Maniküre und Brauen färben.Mehr Information, auch zum Thema "Wellness für Frauen Bredeney, Werden, Rüttenscheid", erhalten Sie auf https://kosmetik-essen-schmidt.de/Pressekontakt:Katharina SchmidtTelefon: +49 2054-946 98 18E-Mail: info@kosmetik-essen-schmidt.deOriginal-Content von: Kosmetik Schmidt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158616/5021445