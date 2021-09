Lethargisch und ideenlos präsentiert sich der Dax bisher in dieser Woche, so auch im gestrigen Handel. Bis zum Nachmittag hat sich der Index kaum bewegt und pendelte einmal mehr um die Marke von 15.700 Punkten herum. Erst mit der Eröffnung der US-Börsen kam schließlich etwas Bewegung in den deutschen Leitindex. Wie an den Tagen zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...