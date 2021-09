Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1810 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch die Währungspaare EUR/CHF (1,0866) und USD/CHF (0,9204) sind gegenüber dem Mittwochabend kaum verändert.Schon seit einiger Zeit zeigt der Euro-Dollar-Kurs relativ wenig Bewegung. Fachmann Ulrich Leichtmann von ...

