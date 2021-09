The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.09.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2021



ISIN Name

USU65478BR64 NISSAN MOTOR ACC.18/21FLR

XS1492428641 IND. BK (HK) 16/21 MTN

AU3FN0032470 NATL AUSTR.BK 2026 FLR

XS1878119889 DAIMLER INTL FIN.18/21MTN

EU000A1GVJX6 EU EUROP. UNION 11/21 MTN

XS0670625150 AFR. DEV. BK 11/21 MTN

USU65478BP09 NISSAN MOTOR ACC. 18/21

XS0672279568 AFR. DEV. BK 11/21 MTN

DE000HLB3QB3 LB.HESS.-THR.IS.09B/2016

