The following instruments on XETRA do have their first trading 16.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.09.2021Aktien1 PLIMRGM00010 Immersion Games S.A.2 US03071H1005 Amerisafe Inc.3 DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG4 CA53228D1069 Lifeist Wellness Inc.5 CA1358702027 Canadian GoldCamps Corp.Anleihen1 USU36547AF18 Gap Inc.2 US44891CCA99 Hyundai Capital America3 US06051GKC23 Bank of America Corp.4 XS2245488262 Fantasia Holdings Group Company Ltd.5 XS2016768439 Greenland Global Investment Ltd.6 XS2387734317 Indonesien, Republik7 GB00BNYBLC80 Escher Marwick PLC8 US44891CBZ59 Hyundai Capital America9 US49446RAY53 Kimco Realty Corp.10 US61747YEF88 Morgan Stanley11 XS2384373341 Power Finance Corp. Ltd.12 XS2385392936 Shimao Group Holdings Ltd.13 US693475BC86 The PNC Financial Services Group Inc.14 US91282CCM10 United States of America15 PTCGDCOM0037 Caixa Geral de Depósitos S.A.16 XS2384606468 CM.com N.V.17 XS2387735470 DSV Panalpina Finance B.V.18 USU36547AG90 Gap Inc.19 DE000HCB0A86 Hamburg Commercial Bank AG20 US44891CBY84 Hyundai Capital America21 DE000HLB26L7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB26P8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB26M5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale