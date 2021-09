Wiesbaden (ots) -Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, sind es heute noch 10 Tage bis zur Bundestagswahl am 26. September 2021 - Anlass, die bevorstehende Bundestagswahl in Zahlen vorzustellen.Wahlen in Zahlen- 2 Landtagswahlen finden zeitgleich mit der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 statt: in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.- 4,6 Prozent der Wahlberechtigten sind Erstwählerinnen und Erstwähler.- 16 Landeswahlleiterinnen und Landeswahlleiter sorgen für die ordnungsgemäße Durchführung der Bundestagswahl in den Bundesländern.- 25 Euro Erfrischungsgeld erhalten Wahlhelferinnen und Wahlhelfer am Wahltag (Wahlvorsteher erhalten 35 Euro).- 38 Prozent der Wahlberechtigten sind älter als 59 Jahre.- 47 Parteien nehmen an der Bundestagswahl teil.- 51,7 Prozent der Wahlberechtigten sind Frauen.- 299 Wahlkreise umfasst das Wahlgebiet zur Bundestagswahl.- 598 Abgeordnete werden nach den Regelungen des Bundeswahlgesetzes mindestens in den Deutschen Bundestag gewählt.- 6.211 Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber nehmen an der Bundestagswahl 2021 teil.- Rund 25.000 Briefwahlbezirke werden zur Bundestagswahl 2021 eingerichtet.- Rund 60.000 Wahllokale sind am 26. September 2021 von 8:00 bis 18:00 Uhr für die Wählerinnen und Wähler geöffnet.- Rund 650.000 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind am Wahltag in den Wahllokalen und bei der Briefwahl im Einsatz.- Rund 60,4 Millionen Menschen sind bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 wahlberechtigt.Weitere Informationen zur Bundestagswahl 2021 und Statistiken aller früheren Bundestagswahlen finden Sie auf der Internetseite des Bundeswahlleiters unter www.bundeswahlleiter.de.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot des Bundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.PressestelleTelefon: 0611 75-3444www.bundeswahlleiter.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74247/5021488