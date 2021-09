Hannover (www.anleihencheck.de) - Am vergangenen Mittwoch gingen de Volksbank aus den Niederlanden (DEVOBA) sowie die Bank of Nova Scotia (BNS) auf die Investoren zu, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Dabei habe sich DEVOBA (ISIN XS2386592302/ WKN A3KV55) mit einer ultra-langen Laufzeit von 20 Jahren an den Markt gewagt, wobei sich dieser durchaus recht aufnahmefähig für den langlaufenden Covered Bond über EUR 600 Mio. gezeigt habe. Das Orderbuch habe sich schließlich auf EUR 1,9 Mrd. summiert, wobei der Reoffer-Spread mit ms +6 Bp gegenüber der IPT um vier Basispunkte habe reinziehen können. ...

